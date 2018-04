Saúde de Pedro II dá continuidade à campanha de combate à dengue

A campanha de combate à dengue segue no município de Pedro II. Dentro do cronograma de atividades, está incluída a dedetização realizada pela equipe de borrifação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da Coordenação de Combate a Endemias. A ação visa prevenir a dengue, zyka e chikungunya.

A equipe, coordenada pelo Setor de Combate a Endemias de Pedro II, está visitando os bairros e locais efetuando uma ação de bloqueio de casos suspeitos de focos dessas doenças. “Os bloqueadores utilizam o borrifador tipo bomba costal motorizada e aplicam o produto bloqueador nas casas e outros locais onde foi constatado perigo de ocorrência de focos de endemias”, explica Tatiana Galvão, secretária municipal de Saúde de Pedro II.

O coordenador Setor de Combate a Endemias, Rubens Galvão, ressalta a importância do auxílio da população nesta atividade. “As pessoas, ao receberem a visita da nossa equipe, devem auxiliar os profissionais, permitindo que os mesmos procedam à aplicação em calçadas, quintais, jardins, garagens e mesmo nos ambientes internos do domicílio, isso é fundamental para que a ação alcance o objetivo, que é impedir a proliferação do mosquito e combater as endemias transmitidas por ele”, diz.

















