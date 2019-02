Santa Fé garante a segunda vaga da final da Copinha Sub 21 de Pedro II

O Barcelona do Felipe conheceu na tarde desse domingo (03/02) o seu adversário para final da 3ª Copa Pedro II de Futebol Sub 21. Em uma partida com belas jogadas promovidas pelos habilidosos atletas das equipes, Santa Fé e Barro dos Lopes, a forte equipe do Bairro Santa Fé, derrotou o seu adversário pelo placar de 4 a 0 e garantiu vaga para a final da Copinha. O confronto aconteceu neste domingo na Arena Tucuns dos Pedro.

O Santa Fé começou a partida mostrando para o seu adversário, Barro dos Lopes, que a finalidade era vencer o confronto e, com um minuto de jogo o atleta Lucas Barros fez 1 a 0 para o seu time, os atletas do Barro dos Lopes tentaram reagir, mas ainda na primeira etapa o Santa Fé marcou o seu segundo gol.

Na volta para o segundo tempo, as jogadas continuaram lá e cá, mas foi o Santa Fé que voltou a balançar a rede e colocava 3 a 0 no placar. Mais habilidosos, os atletas do Santa Fé levavam mais perigo ao setor defensivo do Barro dos Lopes, não demorou muito e a rede voltou a ser balançada e o Santa Fé marcava o seu quarto gol na partida. Final de confronto, Santa Fé 4 X 0 Barro dos Lopes.

Com este resultado, o Santa Fé chega a final da Copinha e enfrenta o time do Barcelona do Felipe, a grande final acontecerá no próximo dia 10 de fevereiro (domingo) as 08h da manhã na Arena Antonio Costa na Terra Dura.

A Copa Pedro II de Futebol Sub 21 é uma idealização e realização do vereador Samuel Silva e nesta edição faz homenagens ao saudoso Serjão em memória e em vida ao desportista senhor Joaquim Júnior.

















Eudes Martins