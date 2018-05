Sábado (12) com três jogos pela Copa Batom em Pedro II

O esporte amador de Pedro II será bastante movimentado neste sábado (12) com a realização de mais três jogos pela Primeira Copa Batom de Futebol Society no município. Os jogos acontecerão no campo da AABB (Associação Atlética Banco do Brasil) a partir das 15h40.

O primeiro confronto acontece entre as seguintes equipes: Barcelona X União, que entrarão em campo a partir das 15h40, em seguida, as 16h40, os dois times comandados pelo desportista Leite entram em campo, Real Vila e Real P2 terão um objetivo em comum, a vitória, para muitos torcedores, este confronto é a decisão antecipada da competição.

Fechando a rodada da Copa Batom deste final de semana, mais duas equipes entram em ação, onde as meninas das Cabeceiras (LSF) e Tigresas mostrarão muita determinação e força de vontade com a finalidade de seguir no campeonato, este confronto está agendado para iniciar as 17h40. A expectativa é da presença de muitos torcedores para acompanharem os jogos.

A Copa Batom de Futebol Society de Pedro II é uma realização da Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria de Juventude e Desporto através de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão.

















Foto: Eudes Martins

Eudes Martins