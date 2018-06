Ruralzão: Final de semana com jogos somente no sábado (16)

O campeonato Rural de Pedro II segue com jogos apenas neste sábado (16). Devido ao jogo de estréia da seleção brasileira nesse domingo (17) pela Copa do Mundo 2018, a organização do Ruralzão resolveu não realizar jogos pela competição que também é considerada como a Copa do Mundo do homem do campo, no dia do jogo da seleção Brasileira pelo Mundial.

Três jogos acontecem pela competição nesse sábado (16), confira os confrontos:

Grupo A

Lapa e São Miguelduelam na arena da comunidade Lapa;

Grupo C

Ingazeira e Goiabeirajogam na comunidade Ingazeira;

Grupo F

Boca JR e Carnaubinhase enfrentam na localidade Lagoa do Sucuruju.

O Campeonato Rural de Pedro II é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto e o Ruralzão conta com uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins