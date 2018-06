Ruralzão: Clássico entre Terra Dura e Palmeira dos Soares fica no 1 a 1

Em duelo válido pelo grupo D do Ruralzão, Terra Dura e Palmeira dos Soares fizeram na tarde deste domingo (24) na Arena Antonio Costa, um clássico com belas jogadas, por alguns momentos disputas quentes, mas com os dois times sempre em busca da vitória, foi um clássico com apenas dois gols durante os noventa minutos, sendo um gol para cada time, onde o placar final deste confronto ficou empatado em 1 a 1.

As duas equipes são os times que até então mais tem atraído público aos jogos, pois contam com jogadores habilidosos que proporcionam jogadas espetaculares dentro das quatro linhas e que podem decidir os jogos a qualquer momento.

A primeira etapa foi do time local, os atletas da Terra Dura souberam se impor dentro de campo durante os primeiros quarenta e cinco minutos, buscavam a todo o momento concluir as jogadas em gols e de tanto lutar, o atleta Rogério conseguiu abrir o placar para o seu time e ir para o intervalo com 1 a 0 no placar e até ali, conseguindo a liderança do grupo.

Durante o intervalo acompanhamos os dirigentes da Palmeira dos Soares focar a importância de pontuar jogando fora de casa, pois manteria o time em primeiro lugar e consequentemente a equipe iria decidir os próximos importantes confrontos da fase seguinte, em casa. Os dirigentes da Terra Dura exigiam mais dedicação dos atletas, cobravam mais eficiência nas jogadas e falavam também sobre a importância de ampliar o placar e sair daquele confronto em primeiro lugar do grupo.

Na volta para os últimos quarenta e cinco minutos, o time da Palmeira iniciou uma verdadeira pressão, obrigando praticamente os atletas do time da Terra Dura, recuarem, por alguns momentos o time local tentava realizar jogadas no contra ataque, mas não funcionou de fato.

De tanto insistir e após bola levantada na área, o jogador Gabriel conseguiu desviar de cabeça e marcar para a Palmeira dos Soares, deixando o placar empatado, o time da Terra Dura ainda tentou buscar forças e marcar mais um gol, o tempo passou e os números permaneceram iguais no placar, Terra Dura 1 X 1 Palmeira dos Soares.

O time da Palmeira dos Soares manteve o primeiro lugar do grupo com 10 pontos conquistados em 04 jogos, sendo três vitórias e um empate, já a equipe da Terra Dura chegou aos 08 pontos, com duas vitórias e dois empates.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins