Ruralzão 2018: Campeonato começa neste sábado (19) em Pedro II

Já está tudo pronto para o início da maior competição esportiva do município de Pedro II, o Ruralzão 2018. A solenidade de abertura do torneio acontecerá neste sábado (19), a partir das 14h, na Arena Sérgio de Macêdo Costa (Arena Serjão), com a presença de autoridades, torcedores e delegações dos times. Na ocasião, serão entregues os uniformes completos com camisas, shorts e meiões para todas as equipes que disputarão esta edição do Ruralzão. Logo após a solenidade de abertura, acontece às 15h45, o pontapé inicial do campeonato, com o jogo entre Serra dos Matões X Cantinho.

O Ruralzão é intitulado pelos pedrossegundenses, como a “Copa do mundo do homem do campo” e, neste ano, estão inscritas 34 equipes, reunindo mais de 700 atletas. Até a final da competição, prevista para acontecer até o dia 11 de agosto, devem acontecer cerca de 80 jogos. O Ruralzão tem como objetivo valorizar o esporte amador do município, como, também, promover integração e interação entre as comunidades de Pedro II.

Nesta edição, a premiação para as equipes vencedoras será de R$ 8 mil, sendo R$ 5 mil para a campeã e R$ 3 mil para a vice-campeã, além de troféus. Haverá, ainda, premiações para o artilheiro, melhor goleiro e jogador revelação da competição.

O Ruralzão é uma realização da Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Desporto (Secretaria de Esportes), por meio de uma emenda parlamentar do deputado estadual Wilson Brandão (PP), que, desde o ano passado, vem garantindo todo o custeio do Ruralzão.













Fonte: SEMCOM

Foto: Arquivos (Eudes Martins)

Eudes Martins