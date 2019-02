Rodoviária Futebol Clube comemora 12 anos

O Rodoviária Futebol Clube celebrou no último sábado (02/02) os seus 12 anos de existência, com muito sucesso e muitas conquistas no futebol pedrossegundense. O clube sempre se destacou dentro dos campos em todas as competições que até aqui disputou, é uma equipe competitiva e já comemorou com a sua torcida vários títulos conquistados.

Para celebrar os seus 12 anos, a organização e comissão técnica realizaram um dia de lazer com os atuais atletas, ex-atletas, torcedores e convidados especiais. O evento aconteceu no espaço de festas do SINDSERM de Pedro II e contemplou uma vasta programação que teve início as 08h da manhã com jogos entre os jogadores da equipe e convidados especiais de outras agremiações.

Após a final do quadrangular, foi servida uma deliciosa feijoada e arrumadinho, seguido de churrasco, show musical com Patrick e os Primos do Forró. Fechando a programação, às 16h, foi realizado o corte do bolo comemorativo pelos 12 anos da equipe Rodoviária.

Marcos Vinícius, membro da comissão técnica, parabenizou a todos os jogadores, dirigentes e torcedores pela data comemorativa, pelo empenho, dedicação de todos e acredita em um time ainda mais forte e competitivo para as próximas competições. “Quero parabenizar a todos, especialmente os nossos atletas, os dirigentes e torcedores, pela dedicação ao nosso time nestes 12 anos de existência. Trabalhamos muito para que possamos, a cada competição ter um elenco mais forte e competitivo. Acredito que nas próximas competições o nosso time irá fazer a alegria de todos nós, especialmente dos nossos torcedores”, disse Marcos.





















Fotos: Marcos Vinícius

Eudes Martins