Realizada capacitação em Saúde para os profissionais de Pedro II

As atividades da Capacitação dos profissionais de Saúde do município de Pedro II trouxeram muitas inovações para os participantes. Foram dias de muito aprendizado,atendimento, comportamento e ambiente organizacional trabalhado.

De acordo com José Portela, psicólogo, administrador e hipnoterapeuta: “Essa capacitação foi muito importante, pois agregou administração, psicologia, um pouco de coaching, um pouco de oratória, tudo que há de atual foi disponibilizado para essa capacitação em Pedro II.” Ainda segundo ele, com profissionais de mente aberta é possível ressignificar alguns comportamentos, melhorar os atendimentos, um momento de evolução para a Saúde do município.

Para Rosângela Parga, psicóloga, essa capacitação foi de suma importância, pois foi registrado um número excelente de servidores interessados em aprender: “Conseguimos na interação com eles uma resposta bem positiva, são profissionais empenhados em realizar seu trabalho, tentamos fortalecer esse empenho, esclarecer as funções, as posições, o ambiente organizacional no qual estão inseridos de forma positiva”.

Já para o participante Clodoaldo Castro Braga, é importante atentar para esse assunto do atendimento trazido na capacitação: “Não só no trabalho, mas como também no atendimento ao público nos postos de saúde, nos hospitais e nas comunidades e todo o setor público.” Já para Edvon Roberto, esse evento foi de grande valia: “A gente trabalha diretamente com o povo, entrando em suas residências e essa capacitação vem a melhorar essa parte de se comunicar com os moradores”.

Segundo a secretária municipal de Saúde de Pedro II, Tatiana Galvão, o interesse em fazer essa capacitação em Recursos Humanos e Relações Interpessoais é o de promover aos profissionais de saúde a qualificação, o aprimoramento, para assim darem melhor atendimento aos usuários nas unidades de saúde: “Tivemos 02 (dois) dias de treinamento com nossos profissionais, médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal, agentes de saúde e agentes de endemias, essa é mais uma ação que reforça a preocupação do nosso prefeito em estar qualificando e aprimorando nossos profissionais. Teremos continuidade nos treinamentos com relação a curativos, pré-natal, esterilização e biossegurança. Reforçando que isso é uma preocupação do nosso gestor, até porque sou servidora do quadro efetivo do município desde 2007 e até então nunca havia tido treinamento desse tipo com nossos profissionais e o prefeito Alvimar Martins apoiou desde o primeiro momento, abraçou a causa e sempre tem nos atendido, apesar das dificuldades, que todos sabem, principalmente financeiros e até então, estamos conseguindo o apoio total do nosso gestor”, finaliza a secretária.





























Fonte: SEMCOM

Fotos: João Paulo Mourão

Eudes Martins