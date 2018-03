Realizada a VII edição da Feira da fartura em Pedro II

Ela teve início no ano de 2012 e foi bem tímida. Porém, nestes últimos anos não apenas tem se popularizado como vem se tornando tradicional. Tanto que nos últimos seis anos já foram realizadas sete edições. Estamos falando da Feira da Fartura, evento que reúne famílias agricultoras, produtoras de alimentos agroecológicos na região de Pedro II. Famílias que também tem a assessoria técnica do Centro de Formação Mandacaru, Comunidade Kolping de Pedro II e Fundação Santa Ângela. Este ano a feira aconteceu na manhã de terça-feira dia 27 de março na Praça da Matriz, sendo assim a sua VII edição.

A feira tem alguns objetivos bem específicos como gerar renda para as famílias agricultoras que trabalham com produtos agroecológicos, promover o encontro entre o pequeno produtor rural e o consumidor urbano, além é claro de valorizar os produtos da agricultora familiar de base agroecológica.

Como citado anteriormente, a cada ano a feira ganha popularidade e participação de agricultores que aderem e trazem seus produtos para serem comercializados neste espaço. Na edição deste ano (2018), foram 19 famílias e duas escolas participantes. Comunidade como Olho D'água dos Alexandrinos, Roça dos Pereira, Placas, Tapera dos Vital, Palmeira dos Ferreiras, Barro dos Lopes, São Braz e tantas outras já são participantes ativas da feira.

Dois outros dados crescentes são, o número de pessoas que vem comprar e a quantidade de produtos comercializados, gerando maior volume de negociações.

O período de chuva é outro fator que contribui diretamente para a quantidade de produtos na feira. Como as chuvas deste ano tem sido de bom volume até o momento, os produtos presentes também foram maiores em quantidade e variedade.

A Feira da Fartura acontece tradicionalmente na terça feira da Semana. Ela tem se tornado a maior e melhor oportunidade das famílias levarem produtos saudáveis para sua mesa. A feira tem a realização do Centro de Formação Mandacaru com o apoio do Fórum de Entidades, Comunidade Kolping e Prefeitura de Pedro II.





















Fonte: www.matoesfm.com.br

Fotos: Neto Santos

Eudes Martins