Programa Laços de Amor da SEMAS continua se fortalecendo em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), dando continuidade ao Programa Laços de Amor, realizou na manhã desta quinta-feira (22/02), mais uma entrega de enxovais para as mães que estão no oitavo mês de gestação e que são acompanhadas pelo programa, na oportunidade, elas receberam um kit completo.

São as futuras mamães assistidas pelo Programa, que confeccionam parte do enxoval, as mesmas são orientadas pela coordenadora, Margarida Gomes. O enxoval é acompanhado por saídas de banho, kit com blusas, roupa para a saída do hospital, toalhas de banho, fraudas descartáveis, shampoos, sabonetes, colônias, kit com pente e escovinha, meias, luvinhas entre outras peças.

Este Programa é executado pela SEMAS, que fica responsável pela confecção e distribuição dos enxovais completos, além de lanches para a alimentação correta das futuras mamães, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, através ainda do Hospital Josefina Getirana Netta, que faz todo o acompanhamento de pré-natal com consultas e exames realizados pela Dra. Ana Maria, médica Ginecologista Obstetra.

Outro ponto importante e fundamental, é que após o nascimento das crianças, as famílias continuam sendo assistidas pelos profissionais da SEMAS, por meio dos programas sociais do Governo Federal, como o Bolsa Família, Criança Feliz, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos e outros.

A Secretária Municipal de Assistência Social, Elissiane Uchoa, ressalta o acompanhamento destas ações: “A atual gestão realiza um acompanhamento integrado dos usuários, estamos presentes em todas as etapas da vida, desde o momento da gestação até a terceira idade. Essa assistência tem uma importância enorme para as famílias assistidas, pois recebem todo o apoio e orientação necessária para ter uma melhor qualidade de vida”, frisa a secretária.

































Fonte: SEMCOM PEDRO II

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins