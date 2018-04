Programa Criança Feliz recebe festa de Páscoa

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou, nessa sexta-feira (06/04), uma festa de Páscoa especial para as crianças assistidas pelo Programa Criança Feliz em Pedro II, no auditório da SEMAS.

O evento, que teve como objetivo celebrar a Páscoa com todas as crianças que são acompanhadas pelo programa no município, contou com momentos de recreação, onde as crianças brincaram e comemoraram a Páscoa. Na oportunidade, todas receberam chocolate e lanche.

A coordenadora do Programa Criança Feliz no município de Pedro II, Lidiane Sousa, agradeceu a presença de todos, em especial à sua equipe, como também a secretária de Assistência Social, Elissiane Uchôa, que auxiliou na organização da festinha para as crianças e está dando total suporte para o desenvolvimento do programa. "A Páscoa é um momento para refletirmos sobre nossas ações e comemorarmos a ressuscitação de Jesus Cristo. Por isso, é muito bom ver toda equipe engajada em realizar momentos como este", disse a coordenadora Lidiane Sousa.





















