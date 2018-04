Professores de Pedro II planejam atividades do bimestre no próximo sábado (7)

Os professores e diretores da rede municipal de ensino de Pedro II estarão reunidos, no próximo sábado (7), para planejar as atividades que serão realizadas nos meses de maio e junho nas escolas do município. O planejamento bimestral é realizado pela Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação.

O evento acontece a partir das 8 horas em duas escolas. Os trabalhos com os professores da Educação Infantil e de 1º ao 4º Ano do Ensino Fundamental serão realizados na Escola Municipal Inês Passos Galvão. Já os professores do 5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental estarão reunidos na Escola Municipal Monsenhor Lotário Webber.



“Pretendemos reunir todos os professores e diretores das escolas municipais nesse encontro bimestral de planejamento. É importante lembrar que todos os professores deverão levar o livro didático com o qual trabalham no dia a dia. Estamos empolgados e temos certeza de que esse encontro será fundamental para melhor orientar os educadores na condução das atividades com os nossos estudantes”, frisa a secretária de Educação de Pedro II, Kelcylene Oliveira.

O objetivo do Planejamento Bimestral é trabalhar, de forma itinerante, a organização, a estrutura e metodologias da gestão escolar junto aos professores e diretores das escolas municipais, para que os planos e conteúdos sejam executados de forma simultânea em todas as unidades escolares do município e que as metas sejam, de fato, alcançadas.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins