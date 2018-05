Prefeitura realiza Maratona do 1º de Maio com entrega de prêmios em Pedro II

Na manhã deste 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Pedro II realizou a Maratona do 1º de Maio, que atraiu atletas, autoridades, lideranças e centenas de pessoas que foram prestigiar e acompanhar as corridas de rua de 100 metros, no centro da cidade. Houve também as corridas de médio percurso, nas modalidades feminina e masculina, com 5 km e 7 km de distância, respectivamente.





O público que se concentrava na Praça Domingos Mourão Filho, em frente à Prefeitura Municipal, estava ansioso pela chegada das atletas na Maratona Feminina de 5km e dos atletas da Maratona Masculina de 7 km, que saíram por volta das 8h, da localidade Serra dos Matões.





Por volta das 8h30, a população vibrou com a chegada das primeiras colocadas da Maratona Feminina à faixa de Chegada, na Rua Tertuliano Filho, em frente à Prefeitura. A campeã foi Veronica Paula Ferreira da Silva. Cerca de 20 minutos depois, nova vibração para ver os primeiros da modalidade masculina, que foi vencida pelo atleta Francisco Jociel Gonçalves da Silva.





Em seguida, o público também interagiu bastante na Corrida de 100 metros, estilo corrida de rua, realizada na Rua Agostinho Pinheiro. Na modalidade feminina, venceu Suzane Maria de Lima, e na masculina, Elizeu Gomes de Araújo.









O prefeito Alvimar Martins enalteceu a participação dos atletas e a presença da população na maratona que já está se tornando uma tradição no município, acrescentando que tem dotado a Secretaria Municipal de Juventude e Desporto das melhores condições para a realização de competições em diversas modalidades esportivas. O gestor aproveitou a oportunidade para anunciar as ações do município nas áreas do esporte e lazer. “Nós estamos trabalhando para entregar a Praça da Juventude neste ano de 2018. Também retomaremos a obra do Estádio Municipal José Teixeira Santos, nossa maior praça de esportes, e com o apoio da população, dos vereadores, de todos os servidores da Prefeitura de Pedro II, faremos de tudo para reinaugurá-lo em breve”, destacou.





O prefeito Alvimar Martins, a primeira-dama e secretária de Planejamento e Finanças, Eleonora Uchôa, e o secretário de Juventude e Desporto de Pedro II, Leandro Carvalho, além dos vereadores que compõem a bancada de situação, fizeram a entrega de medalhas e dos prêmios. Os primeiros colocados nas Maratonas Feminina e Masculina ganharam uma bicicleta Houston; o segundo e terceiros colocados, nas duas modalidades, prêmios em dinheiro (R$ 200 e R$ 100), respectivamente. “Agradeço ao prefeito Alvimar Martins e toda assessoria da Prefeitura pelo total apoio para realização de mais uma Maratona do 1º de Maio. Eu quero agradecer também a todos os atletas que acreditaram na nossa proposta e se fizeram presente. No ano que vem, além das corridas, incluiremos o ciclismo como nova modalidade na competição”, informa o secretário de Esportes, Leandro Carvalho.









Veja o resultado final da Maratona do 1º de Maio:

Maratona Masculina – 7 km

1º lugar - Francisco Jociel Gonçalves da Silva

2º lugar - Valdir Bezerra dos Santos

3º lugar - Abraão Pereira da Silva

Maratona Feminina – 5 km

1º lugar - Veronica Paula Ferreira da Silva

2º lugar - Laice de Oliveira Alves

3º lugar - Antônia Maria de Sousa Pereira

Corrida de Rua 100m - Masculino

1º lugar - Elizeu Gomes de Araújo

2º lugar - Cleucione Bezerra Freire

3º lugar - Adilson Ferreira de Araújo

Corrida de Rua 100m - Feminino

1º lugar - Suzane Maria de Lima

2º lugar - Verônica Paula Ferreira

3º lugar - Laice de Oliveira Alves





























Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins