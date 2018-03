Prefeitura realiza ação de combate à dengue no bairro Boa Esperança

Com a finalidade de diminuir os focos da Dengue, a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, e da Estratégia de Saúde da Família (ESF) realizam ação de combate ao mosquito Aedes aegypti no bairro Boa Esperança. O trabalho envolve os agentes de endemias e agentes comunitários de Saúde.

Durante a ação, além do trabalho de conscientização e orientação, estão sendo entregues sacos de lixos, panfletos e hipoclorito. Os agentes contam, também, com a colaboração dos moradores, que se comprometem em contribuir no combate ao mosquito Aedes aegypti com o objetivo diminuir os índices de Dengue no bairro.

De acordo com a enfermeira Tammy Gabrielle, responsável pelo ESF Boa Esperança, a ação se fez necessária após ser identificado um alto índice de focos da dengue no bairro. Após serem identificados mais focos do mosquito Aedes aegypti nesse bairro, surgiu, então, a necessidade dessa ação, onde os nossos profissionais estão realizando um trabalho de conscientização de prevenção e orientação aos moradores sobre como eles devem proceder para combater o mosquito e evitar doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya”, conclui.

























Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins