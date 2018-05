Prefeitura promove capacitação em Saúde do Trabalhador

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e direção do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), realizaram capacitação em Atenção Básica em Saúde do Trabalhador para médicos e enfermeiros atuantes nos postos de Estratégia e Saúde da Família (ESF) do município. Com objetivo de repassar formas de prevenção, equipamentos de proteção individual, instalações seguras, cuidados, dentre outras.

A diretora-presidente do CEREST, Vera Cavalcante, afirma que o momento, além de se caracterizar como um bom instante de troca de informações, leva ao debate sobre as condições de trabalho e melhores práticas. “Nossa intenção com o curso de Atenção Básica em Saúde do Trabalhador é que esses profissionais atendam aos usuários do SUS da melhor forma possível, e que, a partir de hoje, tenham um atendimento de prevenção de agravos até promoção e reabilitação da Saúde nos casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho”, afirma Vera Cavalcante.

A palestrante do CEREST, Roselane Sousa, enfatiza que o indivíduo deve trabalhar de forma saudável. “É importante entendermos que o indivíduo deve exercer suas atividades de forma saudável, ou se, por acaso, mudar de profissão ou sair daquele emprego, manter sua saúde. Nós temos que lembrar que a ideia é um trabalho seguro e saudável. Eu não posso desenvolver uma atividade para o meu sustento e da minha família e esse trabalho me trazer doença ou me causar risco de vida", diz Roselane.

O coordenador de Saúde do Trabalhador de Pedro II, Franklin Charles, ressalta a importância dessa conscientização para os trabalhadores. “Como coordenador de Saúde do Trabalhador em Pedro II, me sinto na responsabilidade de estar fazendo um trabalho junto aos enfermeiros e aos médicos da nossa cidade, trazendo essa coordenação direto de Teresina, aperfeiçoando nossos profissionais principalmente em relação à Saúde do Trabalhador”, conclui o coordenador Franklin Charles.













Fonte: SEMCOM

Fotos: João Paulo Mourão

Eudes Martins