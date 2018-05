Prefeitura mobiliza população para combate à exploração sexual

A Prefeitura de Pedro II iniciou, nesta semana, uma mobilização em torno da Campanha de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A intenção é orientar e convocar a população de Pedro II para o engajamento em ações contra a violação dos direitos desses indivíduos, por meio de atividades educativas.



Nesta semana, já foram visitadas as escolas Cipriano Leite, Inês Passos Galvão, Manoel Nogueira Lima, Santa Ângela, Monsenhor Lotario Weber, Maria Mendes Mourão, COESP, CETI Tertuliano Solón Brandão, CEEP Angelina Mendes Braga. Na semana que vem, as palestras serão realizadas nas escolas Deputado Milton Brandão, EcoEscola Thomas A. Kempis, Gonçalo Medeiros Uchôa, João Benício da Silva e Tertuliano Brandão Filho.

"Conseguimos trazer os parceiros para multiplicarem essas informações. Em todas essas escolas fomos muito bem recebidos e atingimos uma faixa etária de alunos da educação adequada, desde o 1º ano", conta Maria Amélia Santos, coordenadora do CREAS e organizadora da Campanha.

No dia 8, haverá palestra na escola da Comunidade Palmeira dos Soares. Dia 11 de maio, as ações da campanha ocorrerão no bairro Santo Antônio, levando a tenda da Saúde em parceria com o programa Estratégia Saúde da Família. No local, serão realizados teste de glicemia, aferição de pressão, distribuição de preservativos e serviços de vacinação. A SEMAS levará informações a respeito do CRAS, SCFV e Bolsa Família. Além disso, uma faculdade levará alunos dos cursos de Serviço Social e haverá a parte lúdica para as crianças para falar do 18 de maio de uma forma mais leve. No dia 15 de maio, os eventos acontecem no bairro Cristo Rei, na Rodoviária de Pedro II, com a mesma programação.

A culminância da campanha acontecerá no dia 18 de maio, instituído Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Neste dia, e sensível aos locais de grande circulação de público, a campanha irá alertar, principalmente donos e gerentes de estabelecimentos, além da população em geral para que fique atenta e denuncie pelos canais existentes, como Disque 100, Conselho Tutelar e órgãos do Social e Justiça, como CREAS, CRAS, Delegacia, etc.

A culminância será com grande mobilização e concentração na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz), no dia 18 de maio, a partir das 8h da manhã, com julgamento do concurso de desenho, redação e paródia, entrega de prêmios, apresentações das escolas e apresentações musicais. As inscrições para o concurso terão início no dia 9 e seguem até 17 de maio, ao meio dia.

"Encerraremos nas escolas dia 18 de maio, levando essas informações e, em seguida, iremos levar as fichas de inscrição para os alunos que queiram fazer e participar do concurso", reforça a coordenadora Maria Amélia Santos. O concurso da Campanha 18 de Maio em Pedro II abrangerá as categorias: desenho, redação e paródia, e todos os alunos poderão participar.

















Fonte: SEMCOM

Fotoi: João Paulo

Eudes Martins