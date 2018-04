Prefeitura intensifica trabalhos na iluminação pública em Pedro II

A Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue realizando o serviço de melhorias da iluminação pública por todo o município. O trabalho inclui a reposição de lâmpadas, reparos, trocas de fotosensores e outros insumos nas áreas urbana e rural, atendendo as reivindicações de moradores e, como prioridade, os locais com situações mais urgentes.

Segundo o balanço de dados da Secretaria de Infraestrutura, apenas nos últimos 15 dias os serviços de manutenção da iluminação pública contemplaram os moradores dos bairros Santa Fé, Areia Branca, Flor de Lis e o Centro da cidade, como também as comunidades Felipe e Pequis. De acordo com a equipe, foram feitas as trocas de lâmpadas antigas por outras com uma maior voltagem, mais eficiência e durabilidade.

O secretário municipal de Infraestrutura, João Manduca, ressalta a importância da parceria entre a pasta e a população para a garantia de uma iluminação pública de qualidade. “É importante que a população informe sempre que perceber uma lâmpada queimada, para que a equipe faça a troca o mais rápido possível. As pessoas devem procurar a nossa equipe na Secretaria de Infraestrutura, que fica localizada ao lado da Prefeitura, e informar o nome da rua, a proximidade como ponto de referência e o bairro”, diz.

O secretário ainda pede a contribuição da população para evitar acidentes com o patrimônio público. “Todas as cidades enfrentam esse problema de depredação dos equipamentos de iluminação, principalmente com lâmpadas quebradas intencionalmente por algumas pessoas. Nesse sentido, pedimos que a população fique atenta a casos como esses e nos informem para que possamos não apenas fazer a reposição do material, mas tentar evitar que a depredação volte a acontecer”, acrescenta.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto e Roberto Santos

Eudes Martins