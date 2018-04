Prefeitura determina reativação da Guarda Civil Municipal em Pedro II

Com a finalidade de reforçar a segurança pública no município de Pedro II e oferecer mais tranquilidade à população, a Prefeitura determinou a reativação da Guarda Civil Municipal (GCM). A Guarda atualmente é composta por seis agentes, que atuam no período noturno, de 18h às 6h, sendo coordenada pela Secretaria Municipal de Administração.



O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, comenta o retorno das atividades da GCM e a importância do serviço para a segurança do município. “Reativamos a Guarda Civil Municipal com a intenção de trazer a tranquilidade de volta à nossa cidade, ao nosso município, mas também queremos contar com o apoio do Estado. Solicitamos mais efetivo policial e mais viaturas para Pedro II para contribuir neste trabalho de combate ao crime. Sabemos que a segurança é de responsabilidade da União e do Estado, no entanto, não podemos cruzar os braços e ficar assistindo os índices de violências aumentarem em nosso município e não fazermos nada. Vamos contribuir de todas as formas possíveis para nossa cidade continuar sendo como sempre foi, uma cidade ordeira e pacata. E a nossa GCM representa mais segurança e mais tranquilidade para o povo", diz o prefeito.

O secretário municipal de Administração, José Marques Neto, reforça que o grupo continuará sendo uma referência da segurança pública no município. "A GCM foi reativada a pedido do prefeito Alvimar Martins, atendendo ao pedido da população pedrossegundense. Temos a missão de cuidar do patrimônio público e o maior patrimônio público que existe são as pessoas. Então continuaremos executando esse trabalho e auxiliando as polícias Militar e Civil nessa missão que é oferecer segurança à sociedade", finaliza.

























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins