Prefeitura de Pedro II realizará entrega de Sementes de Feijão e Milho

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com Governo do Estado do Piauí por intermédio da Secretaria do Desenvolvimento Rural – SDR e da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER Piauí recebeu nesta quarta-feira (07/03), uma quantidade de mil (1000) quilos de milho e mil e oitocentos (1800) quilos de feijão que serão entregues a partir dessa quinta-feira (08/03) para os pequenos agricultores do município de Pedro II.

De acordo com a secretária municipal de Agricultura, Cleidiane Mesquita, as sementes já estão na secretaria e serão distribuídas a partir dessa quinta-feira (08/03). “As sementes já estão na secretaria de Agricultura e iniciaremos a entrega nesse dia 08 de março, a partir das 7h da manhã, onde estaremos aqui fazendo essa distribuição de sementes que diante da quantidade que veio para o município, serão entregues para cada agricultor 1 litro de milho e 2 litros de feijão”, disse a secretária.

A secretária ainda informou qual a documentação exigida para a ocasião. “Os agricultores tem que estar em mãos com a DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é de fato o que certifica que eles são agricultores, pedir também que eles possam trazer duas sacolas. Damos graças a Deus por essas sementes já estarem aqui, porque muitos agricultores precisam delas, para fazer o replantio, por ser uma semente ligeira, e agora aguardamos os agricultores para pegarem suas sementes, anunciar ainda que de acordo com a EMATER, as mudas do caju anão precoce deverão chegar até a próxima sexta-feira (09/03)”, complementou.

O supervisor territorial do EMATER em Pedro II e região, Robertino Farias, reforça que a principal destinação dessas sementes é para repor a lavoura. “Essas sementes, no meu modo de pensar é para o replantio, do feijão e do milho para quem perdeu a sua plantação, então, para Pedro II, vieram 1000 quilos de milho e 1800 de feijão e essa distribuição só poderá ser efetuada se a pessoa tiver a DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF, então o agricultor não pode esquecer esse documento importante”, frisa Robertino.

O prefeito Alvimar Martins falou do objetivo e da importância dessa ação. “O objetivo é ampliar o acesso dos agricultores a sementes de qualidade e adaptáveis ao solo, visando fortalecer a agricultura familiar do município, não medimos esforço para ajudar o nosso homem do campo e a parceria com o SDR está sendo fundamental para que essa ação possa ser realizada em nosso município” relata o prefeito Alvimar Martins.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins