Prefeitura de Pedro II realiza capacitação para empreendedores

Com o intuito de capacitar grandes e pequenos empreendedores, a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com parceria do Sebrae, realizou, nessa segunda-feira (7), no Memorial Tertuliano Brandão Filho, o primeiro dia de capacitações nas áreas da gastronomia; hotelaria, inclusive para pessoas com residências credenciadas para o Festival de Inverno; e artesanato. As palestras, continuam até quinta-feira (10), no Instituto Federal do Piauí (IFPI) de Pedro II.

A secretária municipal de Turismo, Rejanete Campelo, enfatiza a motivação dos empreendedores nesse período. “É um evento enriquecedor. A participação de todos mostra que estão todos empenhados em aprender e transformar os seus serviços, principalmente nesse período do Festival de Inverno de Pedro II. Essa parceria com o Sebrae tem sido muito positiva, afinal, estamos trazendo novas formas de melhorar os serviços prestados. Temos que agradecer também a participação do nosso secretário estadual de Turismo, Bruno Correia Lima, que nos ajuda nesse crescimento”, diz a secretária Rejanete Campelo.

Ceres Rebelo, consultora do Sebrae, fala sobre as inovações que as palestras trazem para os empreendedores. “O Sebrae entra, mais uma vez, com o processo de inovação nos serviços que esses empreendedores prestam. Estamos inovando no artesanato, gastronomia, na área de gestão e turismo. Precisamos estar alinhados com todos esses segmentos para que tudo transcorra dentro daquilo que programamos repassar”, ressalta a consultora.

O palestrante Cheff Daniel Furtado, de Minas Gerais, aposta nas novidades da gastronomia. “Esse convite do Sebrae, através da secretária de Turismo, para explanar, trazer uma novidade, vai fazer a diferença nesse evento, que já está praticamente consolidado, pois já são 15 anos de história. Na minha palestra eles irão poder conhecer o que a carne suína pode oferecer. É uma proteína diferente, então, estou aqui para inovar mesmo no momento do consumo da carne”, afirma o Cheff.

















Fonte: Semcom Pedro II



Fotos: João Paulo

Eudes Martins