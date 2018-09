Prefeitura de Pedro II promove ações em prol do Setembro Amarelo

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF) deu início, nesta terça-feira (4), às ações em prol do Setembro Amarelo, mês voltado para a prevenção ao suicídio.

Na terça-feira foi realizada a primeira de uma série de palestras que serão ministradas para os servidores das secretarias municipais de Saúde e Assistência Social. A capacitação foi voltada para os Agentes Comunitários de Saúde que atuam na zona rural, CRAS I e CAPS.

Nesta quarta-feira (5), as atividades continuam com os Agentes Comunitários de Saúde da zona urbana, CRAS II, CREAS e para as demais pessoas ligadas ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Referência da Assistência Social (CRAS I e II) e Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS). Ainda serão realizadas palestras e apresentação de material informativo nas escolas da rede municipal de ensino e oferecidos plantão psicológico voltado para pacientes em sofrimento psíquico.

Segundo o coordenador do NASF, Jorge Fernando Carvalho, as ações visam preparar os profissionais e evitar casos de suicídio em Pedro II. “O suicídio ainda é visto como um tabu para a sociedade, mas nós precisamos falar sobre o assunto. Nossa intenção é capacitar nossos servidores para saber lidar com possíveis casos de intenção suicida e mostrar para as pessoas que elas podem buscar ajuda caso tenham intenção suicida”, explica.











Fonte: SEMCOM

Eudes Martins