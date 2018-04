Prefeitura de Pedro II investe na qualidade da merenda escolar

A Prefeitura de Pedro II divulgou, nesta quarta-feira (25), o balanço dos investimentos feitos na merenda escolar do ensino municipal no ano de 2018. Foram destinados aproximadamente R$ 273 mil para a compra dos alimentos. Desse total, R$ 142.920,80 são oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), valor que foi complementado através da verba própria do município, com recursos na ordem de R$ 130 mil.



O prefeito Alvimar Martins frisa a importância de uma merenda escolar de qualidade no processo educacional. “A educação em Pedro II continua sendo uma das nossas prioridades. Para que nossos alunos, crianças e adolescentes estejam realmente concentrados com os estudos, é necessário que tenham uma alimentação saudável e balanceada. Por isso, temos o cuidado de oferecer recursos suficientes para proporcionar uma alimentação na merenda escolar com todos os nutrientes necessários para os alunos”, diz.



Além dos investimentos na compra dos alimentos, a Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do Departamento de Alimentação Escolar, oferta capacitações para as merendeiras das escolas municipais.



De acordo com a secretária de Educação, Kelcylene Oliveira, temas importantes referentes a estes alimentos são discutidos durante as capacitações. “Entre os pontos discutidos estão a higienização correta, acondicionamento, manipulação do preparo dos alimentos e preparação das refeições. Estes profissionais que trabalham diretamente com o preparo da merenda escolar, ao receberem os alimentos, são orientados a fazer o preparo da quantidade necessária diária para que nada seja jogado fora. Todo o cardápio oferecido pelas escolas municipais é elaborado por nutricionistas para garantir uma alimentação saudável e adequada, necessária para o desenvolvimento das crianças e adolescentes”, finaliza a secretária.





















Fotos: Eudes Martins e SEMED

Eudes Martins