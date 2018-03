Prefeitura de Pedro II investe em materiais e equipamentos para a educação

A Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) em atenção à educação dos alunos do município, adquiriu conjuntos de carteiras contendo mesa com quatro cadeiras especificamente para o alunado da Educação Infantil, kits de carteiras, sendo uma mesa e cadeira para os alunos do Ensino Fundamental e livros para Educação Infantil, vale salientar que estes livros não são disponibilizados pelo MEC e a aquisição foi também através de recursos próprios.

Na oportunidade também foram adquiridos mesas para professor, armários de aço, fichários e ventiladores, os novos materiais servirão para abastecer as escolas e substituir os equipamentos que já estão danificados, os mesmos serão entregues na primeira quinzena do mês de abril. A aquisição dos equipamentos também tem como objetivo, garantir um ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento dos estudantes pedrossegundenses.

Kelcylene Oliveira, secretária de educação, ressalta a importância da compra desses equipamentos para o ensino em Pedro II. “Com os novos equipamentos as escolas continuarão o ano letivo com melhoria qualitativa para o atendimento propício aos alunos da rede municipal de ensino”, salienta a secretária.

Para o prefeito Alvimar Martins, um dos principais focos da gestão municipal é proporcionar conforto e qualidade aos alunos e aos profissionais de educação. “Temos também como objetivo nessa nossa gestão transformar a sala de aula, levando mais conforto e qualidade, tanto para quem ensina, quanto para quem aprende, tornando a escola mais atrativa e gerando melhores resultados para os alunos, por esse motivo estamos superando alguns obstáculos e adquirindo novos materiais para a educação no nosso município”, disse Alvimar.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins