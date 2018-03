Prefeitura de Pedro II inicia distribuição de sementes para agricultores

A Prefeitura de Pedro II, através da secretaria municipal de Agricultura, iniciou nesta quinta-feira (08/03), a distribuição de sementes aos agricultores do município. Estão sendo entregues 1.800 (mil e oitocentos) quilos de feijão e 1.000 (mil) quilos de milho. As sementes foram doadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural (SDR) e EMATER, a fim de fortalecer a agricultura familiar da região.

Cada agricultor está recebendo 1 litro de milho e 2 litros e feijão, a entrega das sementes está sendo realizada na sede da secretaria municipal de Agricultura, na ocasião, o agricultor deverá apresentar um documento original e a cópia da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP).

Os agricultores que plantaram suas roças durante o mês de janeiro perderam a plantação, com a chegada das sementes junto ao período de chuvas no município, representa a possibilidade de uma nova oportunidade para a replantação das roças. O agricultor Raimundo Pereira, disse que as sementes chegaram na hora certa. “Essas sementes chegaram na hora certa, eu, por exemplo, plantei minha roça que fica depois do Engenho Novo ainda no mês de janeiro e perdi tudo e agora, que graças a Deus o inverno deu sinal, eu e minha família podemos replantar o terreno e renovar a esperança de que teremos uma boa safra”, disse Raimundo.

De acordo com a secretária municipal de Agricultura, Cleidiane Mesquita, o apoio ao produtor familiar continua sendo uma prioridade da gestão. “É pretensão da nossa equipe, atender o máximo possível de agricultores, pois não podemos permitir que nenhum agricultor seja prejudicado, pois sabemos o quanto é importante para eles a chegada dessas sementes”, afirma a secretária.

O prefeito Alvimar Martins esteve presente na secretaria de Agricultura e acompanhou o início da entrega das sementes, na oportunidade, ele destacou a importância para os agricultores contemplados com essas sementes. “Sinto-me feliz diante dessa ação, sei que grande parte dos alimentos que chegam à nossa mesa vem de uma propriedade rural, oriunda de uma gestão familiar. O pequeno produtor de Pedro II ocupa diretamente um grande espaço no mercado e nós estamos aqui para prestar toda a assistência, através de políticas públicas de fortalecimento dessa área, sabemos da importância dessas sementes para o agricultor, pois os mesmos produzem para o consumo familiar e também usam como fonte de renda”, comentou o prefeito.





















Fonte: SEMCOM

Fotos: Eudes Martins e SEMCOM

Eudes Martins