Prefeitura de Pedro II garante melhorias na infraestrutura do município

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SEINFHA), está executando melhorias na infraestrutura urbana e rural do município. A maior parte das ações atende às demandas e pedidos da própria população. O trabalho de melhorias na infraestrutura tem como principal objetivo dotar a cidade das condições básicas de habitação, tráfego e trânsito das pessoas e veículos, bem como preparar a cidade para o recebimento de mais um Festival de Inverno, festividade que, este ano, chega à sua 15ª Edição. O evento que acontecerá entre os dias 31 de maio a 3 de junho.

Entre os trabalhos realizados, está a recuperação e pintura dos meios fios, que, além de infraestrutura, na prática, é uma medida de melhoramento da sinalização do trânsito de pedestres, ciclistas e veículos. Houve, ainda, poda preventiva de árvores, como questão de segurança e trafegabilidade do público; recuperação contínua da iluminação pública, com recebimento dos requerimentos de moradores nos locais onde há necessidade, e a limpeza das vias públicas, com a coleta programada e permanente do lixo.

As ações também têm se estendido às comunidades rurais, com vistas ao período de celebração dos festejos de cada localidade. A comunidade Serra dos Matões, que comemora os Festejos de Nossa Senhora de Fátima ao longo desse mês de maio, passou por um serviço de roço, manutenção, tapa buracos e limpeza no trajeto do bairro Santa Fé até a comunidade. A praça principal da Serra dos Matões foi totalmente recuperada, o serviço de iluminação pública recebeu manutenção e foi empreendida toda a limpeza pública da comunidade.

O secretário de Infraestrutura e Habitação, João Manoel da Cruz, pede que as comunidades sejam colaboradoras com a gestão. “Pedimos que o povo auxilie a administração pública indicando os locais que precisam de reparos e uma atenção mais urgente. Desse modo a gestão pode fiscalizar, monitorar e, gradativamente, implementar as medidas viáveis, cabíveis em cada situação, dentro das disponibilidades de execução e atendimento às demandas comunitárias do município. Além disso, é fundamental que o próprio povo fiscalize a estrutura da cidade e contribua para a conservação e preservação do patrimônio público, seja natural ou construído”, finaliza.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins