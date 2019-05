Prefeitura de Pedro II faz campanha educativa no trânsito

Com o objetivo de chamar atenção da população para o alto índice de acidentes e mortes no trânsito, a Prefeitura de Pedro II, por meio da Superintendência Municipal de Trânsito (Strans), promove, durante o mês, ações educativas e de segurança, em prol de melhorias nesse setor.



As atividades da campanha em Pedro II são acompanhadas por agentes de trânsito municipais, para garantir informação e segurança nas vias públicas, durante a revitalização da sinalização. O superintendente da Strans, Francisco Passos, explica que as atividades e medidas de segurança que vêm sendo aplicadas no município buscam reduzir os ricos de acidente e manter a população consciente do seu papel no processo de pacificação no trânsito.

“Estamos desenvolvendo ações voltadas para a melhoria do fluxo do trânsito em Pedro II. Já promovemos algumas campanhas educativas e, agora, estamos modificando a sinalização do trânsito. Foram retiradas as placas de ‘Proibido Estacionar’, que estavam na avenida principal do Centro da cidade, para que os transeuntes possam circulam com conforto pela região. Também vamos recolocar sinalização em outras vias do município", destaca.

O agente Francisco Passos informa, ainda, que, neste mês, serão realizadas palestras nas escolas de Pedro II e campanha educativa no Centro, no próximo dia 17 de maio. “Agendamos palestras nas escolas, em parceria com o IFPI, e vamos realizar uma campanha educativa para alertar a todos sobre o risco no trânsito, a importância de usar equipamentos de segurança e respeitar a sinalização”, frisa.

Ainda de acordo com Francisco Passos, as ações são promovidas em parceria com a Associação dos Taxistas de Pedro II (ATAXI PEDRO II). "Tivemos reunião, no começo da semana, e ficou definido o nosso apoio para remarcação dos pontos de táxi em Pedro II, no Centro e na rodoviária. Então, nós vamos sinalizar esses pontos de táxi, inclusive para que a população local e os turistas identifiquem melhor esses pontos”, conclui.

Fonte: Semcom – Pedro II.

Fotos: João Paulo Mourão