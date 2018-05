Prefeitura de Pedro II entrega uniformes para usuários do SCFV

A Prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), realizou, nessa quinta-feira (10), a cerimônia de entrega de cerca de 320 uniformes aos grupos de crianças, adolescentes e idosos que participam do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

Na ocasião, além da entrega dos uniformes, os representantes do SCFV, da Câmara Municipal de Vereadores e da SEMAS falaram sobre as conquistas do Serviço. Também foi exibido um vídeo com um resumo das ações já realizadas. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realiza atendimentos em grupo, com atividades artísticas, culturais, de lazer e esportivas.

Participaram da cerimônia, representando o prefeito Alvimar Martins, o secretário municipal de Governo, Marcio Lobão; representando a secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa, o diretor do Serviço Social, José Christoffel Neto; a coordenadora do SCFV, Lenir Chaves; representando a Câmara Municipal de Vereadores, os vereadores Samuel Silva e Joaquim Neto; a coordenadora do Programa Criança Feliz, Lidiane Macêdo; o conselheiro tutelar Beto Campos; a coordenadora do CREAS, Maria Amélia Santos; o Ouvidor do Município, Osmar Getirana; a coordenadora do CAPS, Bruna Galvão; a coordenadora do CRAS I, Brenna Lima; o secretário de Comércio e Desenvolvimento Econômico, Eugênio Cavalcante; dentre outras autoridades.

















Fonte: Semcom Pedro II

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins