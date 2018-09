Prefeitura de Pedro II entrega novos transportes para serviços no município

Visando melhorar a qualidade dos serviços prestados, a Prefeitura de Pedro II reforçou a frota de veículos das secretarias municipais de Saúde (SMS) e de Assistência Social (SEMAS), com a aquisição de mais dois transportes. A entrega dos veículos aconteceu na Praça Domingos Mourão Filho (Praça da Matriz), durante a programação do Desfile Cívico de 7 de setembro.

O prefeito Alvimar Martins e a vice-prefeita Elisabete Brandão realizaram a entrega dos dois carros zero km, adquiridos com recursos de emenda parlamentar e do Ministério do Desenvolvimento Social.

“Recentemente, após uma grande luta, nós conseguimos uma ambulância completa para o SAMU e continuamos reforçando a nossa frota com o objetivo de facilitar e ampliar ainda mais os trabalhos realizados pelo município. A nossa intenção é de que, tanto os funcionários como os beneficiários, possam ser transportados com segurança, respeito e dignidade”, destaca o prefeito.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins