Prefeitura de Pedro II antecipa pagamento dos servidores

A prefeitura de Pedro II, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informou hoje (27/03) que os vencimentos dos servidores municipais referente ao mês de março, serão antecipados para esta quarta-feira (28/03).

Desta forma, seguindo a tabela de pagamento já divulgada, nesta quarta feira (28/03) serão creditados, os vencimentos dos servidores da Saúde e Educação. Na quinta (29/03) está previsto o pagamento dos demais setores da administração municipal.

A secretária de Planejamento e Finanças do município, Eleonora Uchôa afirmou que a decisão segue uma orientação do prefeito Alvimar Martins. “Diante da orientação do prefeito Alvimar Martins, em anteciparmos os vencimentos dos nossos servidores, ficamos felizes, pois todos poderão fazer suas compras para esse período da Semana Santa e passar uma páscoa mais tranquila com sua família. Cabe salientar que essa antecipação só está sendo possível, graças ao controle e responsabilidade na qual a gestão está tendo com os recursos públicos”, afirma.



























Fonte: SEMCOM

Eudes Martins