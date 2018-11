Prefeitura de Pedro II adquire novos veículos e equipamentos para a saúde

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu e entregou um novo veículo e equipamentos para as unidades de saúde do município. O automóvel é do modelo Fiat Toro e, entre os equipamentos, estão, mesas, materiais de escritório, aparelhos de ar-condicionado, bebedouros, armários e ventiladores. O primeiro veículo, modelo Fiat Siena, foi entregue pela Prefeitura durante as comemorações pelo dia 7 de setembro.









De acordo com a secretária municipal de Saúde, Tatiana Galvão, as melhorias na área de saúde são prioridade da gestão pública municipal, sendo realizadas com a aplicação de investimentos próprios do município, bem como com recursos oriundos da liberação de emendas parlamentares. “Nas outras gestões, não se adquiriam equipamentos novos, apenas mandavam reformar os antigos que tinham pouca durabilidade. A nossa gestão vem dando uma cara nova a cada unidade de saúde e, hoje, a realidade é outra. O intuito é oferecer as melhores condições de trabalho aos profissionais e o melhor o atendimento à população”, pontua.





Além do veículo e dos equipamentos já entregues, já está em processo licitatório a aquisição de duas novas vans e uma ambulância para o setor de saúde. O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, observa que a reestruturação da saúde municipal está entre as ações prioritárias de sua gestão e tem colaborado para a melhoria de vida da população. “Temos buscado, continuamente, meios para oferecer a melhor qualidade e conforto à população, nos atendimentos nos postos de saúde, proporcionando, também, nesse sentido, melhor qualidade de trabalho aos profissionais da área”, pontua Alvimar. Além da entrega de novos veículos e equipamentos, as unidades de saúde estão passando por reformas.

















Fonte: SEMCOM





Eudes Martins