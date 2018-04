Prefeitura de Pedro II adere ao cofinanciamento do Sistema Único

A Prefeitura de Pedro II, representada pela secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa, e pela assistente social Conceição Nogueira, participam da reunião da Comissão Intergestora Bipartite – CIB, que acontece em Teresina, nesta terça-feira (24), onde estão presentes representantes de diversos municípios piauienses.



Dentro da pauta de reunião, elencam-se a discussão do Plano Estadual de Educação Permanente – Gestão do Trabalho; cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) – etapas cumpridas e situações de adesão dos municípios; abertura de conta e cofinanciamento de recursos pelas secretarias de Assistência Social; alteração do calendário de Reunião da Comissão Intergestora Bipartite – CIB; além de informes da Secretaria Estadual de Ação Social e Cidadania – SASC, COEGEMAS e CEAS.

De acordo com a secretária Elissiane Uchôa, ao participar do evento, a intenção é aperfeiçoar o atendimento do município de Pedro II na área social. “Essa realização do cofinanciamento está em fase de construção, o que falta é o município fazer a adequação. Depois que a SASC abrir as contas nos municípios, será possível utilizá-las. Por enquanto, o sistema de cofinanciamento está em construção. Hoje já é a segunda reunião e alguns municípios, incluindo Pedro II, já tiveram o termo de aceite. Depois haverá o segundo passo que é abertura de contas, para o município receber esse dinheiro e fazer os investimentos e gastos necessários”, explica a secretária, que completa: “estamos participando do evento a pedido do prefeito Alvimar Martins, que é sempre muito sensível às causas sociais”.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins