Prefeitura busca diminuir problemática do Aterro Sanitário Municipal

O Aterro Sanitário da cidade de Pedro II (popularmente conhecido como Lixão da Aroeira) vem recebendo mais atenção e cuidados necessários pelo poder público, notadamente pelo setor de Limpeza Pública, em consonância com as reclamações e sugestões da população, as recomendações dos órgãos de fiscalização sanitária e ambiental e as normas técnicas básicas da área. No momento, inicia-se a primeira etapa de um projeto piloto de separação, seleção e acondicionamento de materiais reaproveitáveis e recicláveis, como pneus, borrachas, plásticos, vidros, ferros velhos, entre outros materiais.

Somado a isso, a equipe de monitoramento e operação tem buscado dotar o aterro das condições básicas de organização e deposição do lixo, por lotes e por camadas, com os caminhões fazendo o depósito de forma ordenada, o trator realizando o espalhe e a compactação do lixo no terreno e trabalhadores realizando a primeira triagem e coleta para a realização da coleta seletiva, que é o próximo passo.

É de grande importância que a população inteira colabore com o sistema de limpeza pública e de coleta de lixo, separando o lixo orgânico ou úmido do lixo reciclável ou seco, acondicionando-o em sacolas plásticas resistentes, dispondo-o nos locais e pontos de coleta adequados em horários corretos para isto, pois essa medida facilitará em grande parte a realização do transporte e a posterior coleta seletiva do lixo reciclável no município.

De acordo com Saul Nogueira, Coordenador de Limpeza Pública, a cidade de Pedro II está fazendo o que é possível para diminuir os transtornos causados por um lixão, com o setor dando uma limpeza geral e contínua, realizando os procedimentos padrão orientados. “Nosso prefeito Alvimar Martins está trabalhando para solucionar esse problema de termos um “lixão a céu aberto”, totalmente inadequado para o tamanho de nossa cidade e nossa população, sem falar que está dentro da zona urbana da cidade. Graças a esse trabalho, em breve teremos a implantação de um novo Aterro Sanitário Municipal, apropriado para a dimensão da cidade, inclusive já com recursos garantidos oriundos da Fundação Nacional de Saúde –FUNASA.”

Além disso, está sendo organizada junto à secretaria municipal de Saúde – SMS, em parceira com outras secretarias, uma ação educativa estratégica – denominada Mutirão de Limpeza – no intuito de promover conscientização e mobilização social, no combate à sujeira, aos vetores causadores de doenças endêmicas e de ordem didática, para crianças, adolescentes e adultos, quer seja dos domicílios, das zonas comerciais ou das zonas públicas, em colaboração com as equipes da Limpeza Pública Municipal.

















FONTE: SEMCOM PEDRO II

FOTOS: JOÃO PAULO MOURÃO

Eudes Martins