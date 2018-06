Prédios do CAPS e SAMU de Pedro II estão sendo reformados

A Prefeitura de Pedro II está promovendo reformas nos prédios do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município. As obras, realizadas com recursos próprios do município, incluem melhorias no espaço físico dessas unidades, visando atender aos usuários com mais qualidade.

A reforma contempla as instalações sanitárias, com a construção de fossas sépticas; adequações nas dependências das cozinhas; ampliação do número das salas de descanso; substituição de pisos, portas e pintura. Para o Samu, também foram entregues uniformes de trabalho para os funcionários e uma nova ambulância.

O prefeito Alvimar Martins comemora as ações e informa que, em breve, o Hospital Maternidade Josefina Getirana Netta será reformado. “Estas reformas, com certeza, proporcionarão melhor atendimento à população e darão mais qualidade ao trabalho dos colaboradores. Estamos oferecendo, portanto, um aparato reforçado para a área da saúde", pontua.

O gestor acrescenta que, dos 15 postos de Estratégia de Saúde da Família, muitos já passaram por reformas e todos contam com profissionais prontos para atender diariamente. A secretária Municipal de Saúde, Tatiana Galvão, também observa que as obras trarão serviços de mais qualidade à população.

“A sede do CAPS, por exemplo, estava precisando dessa reforma. Conversamos com o prefeito e, junto com esta reivindicação, também conseguimos a reforma do prédio do Samu. As obras estão sendo executadas e, muito em breve, os usuários serão atendidos com mais dignidade”, frisa.

















Fotos: Edinardo Pinto

Fonte: SEMCOM

Eudes Martins