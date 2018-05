Praça da Juventude deverá ser entregue no aniversário de Pedro II

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, visitou, nessa sexta-feira (25), a obra da Praça da Juventude. A obra é realizada com recursos do Ministério dos Esportes e do Município e foi reiniciada em 2018.

Alvimar Martins ressalta a importância da Praça da Juventude para o esporte do município. “Ela traz para a juventude a oportunidade de realizar várias modalidades de Esportes. Além da capital, Teresina, pouquíssimas cidades do nosso estado têm o privilégio de contar com uma obra dessa. Iniciamos a obra em 2012, licitada e com dinheiro em caixa. Infelizmente a administração que assumiu em seguida não teve a vontade e a competência para continuar, entretanto, o povo nos confiou um novo mandato, e estamos aqui, trabalhando para entregar mais uma grande realização de nossa gestão”, afirma.

O gestor afirma que a obra deve ser concluída no início do segundo semestre deste ano. “Nós conseguimos, junto ao Ministério dos Esportes e à Caixa Econômica, reaver os recursos que deixamos em caixa no ano de 2012 e estamos dando continuidade. A obra já está bem evoluída e nossa expectativa é entrega-la para a população e aos nossos desportistas em agosto, no aniversário da cidade. A obra custou ao Ministério dos Esportes R$ 2 milhões, contrapartida para o município de R$ 550 mil, totalizando um valor de R$ 2,55 milhões”, diz.

Alvimar Martins destaca a importância de organização com as contas públicas para manter as obras e a administração pública funcionando bem. “Temos a preocupação de manter as obras em dia e, para isso, precisamos ter planejamento administrativo e financeiro no intuito de assegurar os recursos necessários para que isso ocorra. Retomamos a obra da Praça da Juventude e vamos, junto com a empresa licitada, buscar entregá-la no prazo determinado. Pedro II e nosso povo merecem!”, frisa.

Na visita, acompanharam o prefeito, os vereadores Carlinhos (PP), Raimundo José (PP), Joaquim Neto (PSB) e Samuel Silva (PDT), além dos secretários municipais de Esporte, Leandro Carvalho; Administração, José Marques Neto, e Comunicação, Diego Martins.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins