Pelo Ruralzão Vista Alegre vence o Olho D’água do Meio

O domingo (27) também foi de jogos pela segunda rodada do Ruralzão 2018 em Pedro II, quem entrou em campo pelo grupo B em busca dos três pontos foram as equipes do Vista Alegre e Olho D’água do Meio. Este confronto que teve o time local como vencedor, começou com aproximadamente uma hora de atraso devido a problemas no transporte do árbitro, o jogo estava previsto para iniciar as 15h45, mas quando iniciou de fato, o relógio já marcava 16h40.

O primeiro tempo foi de apenas 42 minutos. O segundo tempo teve início às 17h28min e a bola rolou por apenas 33 minutos. O relógio registrava 18h01, quando o árbitro apitou o final da partida, na oportunidade, o time do Vista Alegre saiu como vencedor do confronto pelo placar de 2 a 1.

A primeira etapa foi de pouca criação por ambas as equipes, pouca produtividade, os atletas optavam mais pelos chutões. O time do Vista Alegre, que tem em seu elenco o experiente atleta, Dalua e a juventude do jogador Manteiga foram para o intervalo com 1 a 0 no placar.

Na volta para a segunda etapa, os atletas insistiam nos famosos chutões, era bola pra lá e pra cá, o time do Olho D’água do Meio, conseguiu o empate, colocando 1 a 1 no resultado parcial, mas no apagar das luzes, o time local conseguiu marcar o gol da vitória através do atleta Assis Valete, final do confronto, Vista Alegre 2 x 1 Olho D’água do Meio.

O Campeonato Rural de Pedro II, Ruralzão 2018, é uma realização da Prefeitura de Pedro II através da Secretaria de Desporto por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins