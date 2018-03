Pedro II: Uma das 7 cidades piauienses que subiram no ranking do MTUR

O Ministério do Turismo – MTur atualizou a categorização dos municípios que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro. Esse instrumento é importante para acompanhar o desempenho da economia do turismo e balizar políticas públicas do setor, além de orientar a captação e o repasse de verbas federais.

De acordo com a nova categorização, sete cidades do Piauí registraram crescimento pelo setor – caso de Pedro II –, seja por terem aumentado o número de empregos por meio do turismo, ampliado os estabelecimentos formais de hospedagem ou o fluxo de visitantes domésticos e internacionais. A categorização leva em conta 4(quatro) variáveis: o desempenho econômico turístico, a geração de empregos, o aumento de estabelecimentos formais no setor de hospedagem e a ampliação comprovada de fluxo turístico.

O Mapa do Turismo Brasileiro: é o instrumento de orientação para a atuação do Ministério do Turismo no desenvolvimento das políticas públicas setoriais e locais, nos territórios nele identificados, tendo como foco a gestão, estruturação e promoção do turismo, de forma regionalizada e descentralizada. Está constituído por 191 regiões turísticas, compostas por 2.175 municípios, organizados em categorias (grupos): A, B, C, D e E.

Segundo a portaria 39/2017 do MTur, somente municípios classificados entre ‘A’ e ‘D’ podem pleitear apoio a eventos geradores de fluxo turístico. Já Pedro II, assim como Cajueiro da Praia e São Raimundo Nonato, que está entre as cidades classificadas como ‘C’, tem direito a pleitear um limite de até R$ 400 mil por ano, pela ampliação significativa do turismo. Portanto, é de suma importância aos envolvidos com o turismo local do município de Pedro II a participação dos estabelecimentos e empreendimentos no Cadastur – que é o sistema de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico.

De acordo com a secretária municipal de Turismo de Pedro II, Rejanete Campelo, esta nova classificação vem como resultado a partir de um empenho e esforço conjunto do poder público com a participação da sociedade, após a dedicação, os eventos e os empreendimentos das pessoas e instituições que trabalham com o turismo no município e região. Existe uma procura de estabelecimentos e empresas nos setores educacional, comercial e de saúde que vêm se instalando na cidade. A cidade é rota de destino e procura para visitantes nos eventos que realiza e proporciona, com esses investimentos, a geração de empregos diretos e indiretos com a indústria do Turismo.

Nós pedrossegundenses estamos de parabéns por mais essa conquista.

O Prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, ressalta: “Nós pedrossegundenses estamos de parabéns por mais essa conquista, é motivo de muito orgulho. Seguiremos trabalhando e nos dedicando a cada dia, para alavancarmos ainda mais nossa cidade, em todos os sentidos, infraestrutura, turismo, comércio, etc.”













Fonte e Fotos: SEMCOM PEDRO II.



Eudes Martins