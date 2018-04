Pedro II tem um paraíso chamado Cachoeira do Urubu Rei

Ao longo dos últimos 20 anos a cidade de Pedro II tem se fortalecido com uma das maiores cidades do Piauí em turismo, principalmente pelas suas belezas naturais. Com um povo altamente acolhedor, a cidade também ganhou fama com o Festival de Inverno que este ano vai para sua 15º edição, um dos maiores eventos culturais do Estado. Com essas e tantas outras atrações, a cidade continua sendo referência no turismo, como afirmam os dados da ACONTUR - Associação dos Condutores de Turismo de Pedro II, no que se refere a visitação dos turistas e estudantes universitários.

Entre as tantas belezas está a Cachoeira do Urubu Rei, um paraíso ainda muito pouco visitado, dado a sua localização e também acesso.

A cachoeira fica localizada na localidade Arara, a 16 km da zona urbana, na região da Serra do Gritador, próximo a comunidade Caranguejo.

"Pra chegar até o local é necessário percorrer 02 km de trilha com um grau de dificuldade médio", disse Rogério Pereira presidente da ACONTUR.

Rogério, levou o repórter e fotógrafo Neto Santos, até a esse paraíso que Pedro II tem e, que ainda não é tão popular quanto a Cachoeira do Salto Liso.