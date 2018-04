Pedro II: Ruralzão iniciará dia 19 de maio com 34 equipes na disputa

A Prefeitura de Pedro II, por intermédio da Secretaria Municipal de Juventude e Desporto, confirmou a participação de 34 equipes na disputa do Campeonato Rural 2018 de Pedro II. O campeonato de futebol amador, um dos maiores do Estado, terá início dia 19 de maio.

A competição tem o objetivo de fomentar o futebol amador no município. O campeão levará um troféu e mais R$ 5 mil em dinheiro; o vice-campeão também será premiado com um troféu e mais R$ 3 mil em dinheiro. As 34 equipes inscritas na competição receberão uniformes completos com camisas, shorts e meião. Todos disputarão a competição com suas equipes padronizados e escolhidas pelos próprios atletas e dirigentes. Vale destacar que, além da premiação para os times campeões, os atletas destaque na competição, como o melhor goleiro, artilheiro e jogador revelação, também receberão prêmios.

O prefeito Alvimar Martins afirma que uma das metas da gestão é incentivar o esporte no município. “O esporte é mais que um meio de lazer, é também sinônimo de saúde e um alimento para a cidadania. Buscamos sempre promover e apoiar eventos dessa natureza, honrando o compromisso que fizemos com os atletas de Pedro II. Aproveito para agradecer ao nosso parceiro, o deputado estadual Wilson Brandão, que destinou parte de suas emendas parlamentares para auxiliar nos custos do Ruralzão”, diz.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Leandro Carvalho, o campeonato continua sendo uma forma de integração entre os desportistas. “Nossa intenção é levar esporte e lazer para várias localidades do nosso município e os jogos acontecerão em diferentes regiões de Pedro II, no entanto, estaremos movimentando todas as localidades que se inscreveram na competição. O Ruralzão é um campeonato que estimula os atletas a se dedicarem ao esporte e ainda gera renda nas comunidades. Nesse ano realizaremos o maior Ruralzão de todas as edições, com 34 equipes disputando o título de campeão”, destaca o secretário.

Confira quais equipes disputarão o Ruralzão 2018 em Pedro II: Lapa, São Miguel, Esperança, São Luís de Cima, São Luís de Baixo, Vista Alegre, Felipe, Olho D’água do Meio, São Francisco, Cantinho de Cima, Tucuns dos Pedro, São Brás, Santana, Barro dos Lopes, Cancão, Serra dos Matões, São João, Carnaúbas, Cantinho dos Rufos, Goiabeira, Pequis, Juventude da Carnaubinha, Ingazeira, Rodrigo, Real Barça da Lagoa, Boca Juniors da Lagoa, Confiança da Lagoa, Carnaubinha, Olho D’água dos Alexandrinos, Placas, Palmeiras dos Soares, Terra Dura, Pedra Grande e Olho D’água dos Paulinos.





















Fonte: SEMCOM

Foto: Eudes Martins

Eudes Martins