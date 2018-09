Pedro II: Polo Turístico “Aventura e Mistério”.

Nesta quinta-feira (30), o município de Pedro II sediou audiência pública para instalação da Instância de Governança Regional do Turismo – Polo Turístico “Aventura e Mistério”. O evento, promovido pela Secretaria Estadual de Turismo, em parceria com a Prefeitura de Pedro II, aconteceu no Memorial Tertuliano Brandão Filho.

Além de Pedro II, o Polo Aventura e Mistério é formado por outros 10 municípios da região, são eles: Buriti dos Montes, Castelo do Piauí, Domingos Mourão, Juazeiro do Piauí, Milton Brandão, Pimenteiras, Piracuruca, Piripiri, São João da Fronteira e São José do Divino. A Instância de Governança Regional do Turismo, instituído por meio do Ministério do Turismo, visa fortalecer as ações em prol da indústria do turismo, ampliando articulações entre os órgãos de turismo de todos os entes federativos, Federal, Estadual e Municipal, bem como fomentar e integrar o planejamento dos municípios turísticos e suas políticas públicas.

O prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, ressalta a importância da reunião para o fortalecimento do turismo na região. “Pedro II já é referência estadual e nacional graças ao Festival de Inverno, a seu clima ameno, às minas de opala, gastronomia, natureza exuberante e tantas outras qualidades. O que nós esperamos é que as cidades da região também conquistem esse reconhecimento e possam se desenvolver através de suas potencialidades turísticas. Em união com as prefeituras dos municípios da região, com apoio do Governo Federal, Ministério do Turismo, do Governo Estadual, da SETUR, vamos criar estratégias e executar ações de modo que este desejo se concretize”, diz.

Durante o encontro, a secretária municipal de Turismo de Pedro II, Rejanete Campelo, foi escolhida para presidir a Instância de Governança Regional do Polo Turístico “Aventura e Mistério”. “Essa audiência pública tem uma grande importância para nossa região e recebo a responsabilidade de presidir a governança com muita alegria. Vamos trabalhar para que possamos pleitear junto aos órgãos estadual e federal ações, projetos e convênios que possam beneficiar e desenvolver o potencial turístico de todas as cidades do Polo ‘Aventura e Mistério”, afirma Rejanete Campelo.

Estiveram presentes, o secretário estadual de Turismo, Bruno Correia Lima; prefeitos e equipes das 11 cidades que compõem o Polo “Aventura e Mistério”; o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Teresina, Venâncio Cardoso; além de autoridades e população de Pedro II.

















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins