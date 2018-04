Pedro II oferece aulas de informática por meio do Programa de Inclusão Digital

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realiza o trabalho de Inclusão Digital, oferecendo aos seus munícipes, cursos de informática, através do Programa de Inclusão Digital no município, o programa é disponível para todas as faixas etárias e as aulas do curso de informática acontecem três vezes na semana, nos turnos manhã, tarde e noite.





De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa, ao oferecer o curso, a Prefeitura tem como objetivo promover o uso intensivo de tecnologia da informação pelos participantes, permitindo o acesso à informática e à internet, buscando disponibilizar à população os meios e instrumentos para a aquisição de conhecimento tecnológico básico.

“Seu principal propósito é disponibilizar os alunos, em geral, o acesso às novas tecnologias que já fazem parte do cotidiano, aos recursos da internet e aos cursos básicos como Windows, Word, Excel, Power Point e introdução básica a internet. O mundo informatizado já é uma realidade e necessidade de todos, independentemente da faixa-etária”, diz a secretária.

Edílson Araújo, um dos professores do curso, explica como ocorrem as aulas. “Temos aulas às segundas, terças e quartas, nos três turnos e utilizamos computadores de última geração. O curso tem duração de 4 meses e, ao final, os alunos recebem certificado de participação. Atualmente, temos 80 pessoas matriculadas, divididas em 12 turmas. Temos sempre uma preocupação de colocar no máximo 10 alunos por turma”, afirma.













Fonte: SEMCOM

Fotos: Edinardo Pinto

Eudes Martins