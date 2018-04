Pedro II Mais Verde realiza plantios de mudas em comunidade da zona rural

A Prefeitura de Pedro II, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está realizando o plantio de mudas em comunidades da zona rural através do Programa Pedro II Mais Verde. A iniciativa visa ampliar as áreas verdes e garantir um ambiente ecologicamente mais equilibrado. Na ação, foi feito o plantio de ipês na Avenida José Lourenço Mourão, Praça Lúcio Gomes, na Vila Operária (Vila Kolping) e nos colégios municipais.



A mais recente beneficiada foi a comunidade Lagoa do Sucuruju, onde foi realizado um plantio de mais de 30 mudas de ipês em torno da lagoa. Na próxima quarta-feira (25), um grupo de jovens da própria comunidade irá realizar um novo plantio.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, João Batista Martins Júnior, o Programa Pedro II Mais Verde é uma iniciativa do prefeito Alvimar Martins. “E tem o objetivo de fazer plantios em todos os logradouros públicos, como também incentivar a população, de uma forma bem efetiva, a ter a consciência para a preservação do meio ambiente”, explica Júnior.

Ainda de acordo com o gestor, a Prefeitura está intensificando a distribuição de mudas para as pessoas que as solicitarem na própria secretaria de Meio Ambiente. “Esse programa visa não só a conscientização da população, mas também tem por objetivo de reflorestar o município através dessas plantas que são captadoras de CO², buscando o equilíbrio ambiental da cidade e mostrando à população a necessidade de ter um ambiente ecologicamente equilibrado”, conclui João Batista Martins Júnior.





















Fonte: SEMCOM

Eudes Martins