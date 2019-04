Pedro II inicia cadastro de bandas para Festival de Inverno

A Prefeitura Municipal de Pedro II já iniciou o cadastro de bandas e de artistas interessados em se apresentar no palco “O Gritador”, durante a 16ª edição do Festival de Inverno. O cadastramento pode ser feito até o dia 10 de maio, no prédio da secretaria de Cultura, situada à rua Tertuliano Brandão Filho, ao lado da sede da prefeitura. O atendimento acontecerá das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.



A 16ª edição do Festival de Inverno de Pedro II acontece entre os dias 20 e 23 de junho e é uma realização do Governo do Estado, através das Secretarias Estaduais de Cultura e de Turismo, Prefeitura de Pedro II e Sebrae.

A programação conta, além dos artistas do Palco Opala (palco principal), com apresentações em outros dois palcos, “O Gritador” e “Palco da Serra”, e atividades no Tablado "Carlos Cordeiro” e “Praça do Jazz”. As apresentações, com artistas locais e nacionais, acontecem durante todo o dia, algumas de forma simultânea, e envolvem música, dança, poesia, entre outros.

O Festival de Inverno de Pedro II também conta um Feira de Artesanato, onde os turistas poderão encontrar o melhor do artesanato feito em cestaria e trançados, tecelagem, madeira, cerâmica, bordados, rendas, além da tradicional opala da região. A feira, que acontece durante todos os dias do evento, de 8h às 22h, na Praça Domingos Mourão Filho, é uma oportunidade de aproximação dos empreendedores locais com os visitantes, contribuindo para a abertura de novos mercados para o que é produzido na região, movimentando a economia local, gerando emprego e renda durante o evento.

O cadastro das bandas também pode ser realizado de forma online e o artista deve preencher a ficha cadastral disponibilizada pela secretaria de Cultura e enviá-la devidamente preenchida para o e-mail[email protected]. Para esses artistas serão reservados espaços no Palco O Gritador, instalado na Praça Domingos Mourão Filho, também conhecida como Praça Matriz.

A ficha de inscrição pode ser acessada neste link: http://bit.ly/cadastropalcoogritador.