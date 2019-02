Pedro II ganhará projeto voltado para agricultores da terceira idade

Nesta quarta-feira (6), a Prefeitura de Pedro II, por meio do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), e a Fundação de Proteção ao Meio Ambiente e Ecoturismo do Estado do Piauí (FUNPAPI) discutiram a implantação de um projeto para a o fortalecimento dos espaços para melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, que será realizado em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município.





Elaborado pela FUNPAPI, o projeto também será implantado em mais cinco municípios de três territórios do Piauí e beneficiará 120 famílias. A proposta tem como base a realização de diversas oficinas, como “Educação Alimentar”, “Direitos da Pessoa Idosa”, “Produção de Hortaliças” e “Lúdicas”, com o propósito de envolver a pessoa idosa. Em Pedro II, já foram cadastrados 20 idosos, sendo dez apresentados pelo CRAS e dez pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais. "Além dessas oficinas, faremos o acompanhamento por agrônomo. O projeto também fornece alguns implementos agrícolas, como carrinho de mão, enxada, pá, regador, etc... Esse projeto, além de promover uma qualidade de vida melhor a esses idosos, não apenas ocupando seu tempo, promove a realização de atividade física e melhor alimentação com produtos saudáveis”, diz a representante da FUNPAPI, Dália Barros.





Francisco Correia é um dos agricultores que farão parte desse projeto. “É uma excelente oportunidade para termos nosso tempo bem aproveitado, fazendo exercícios e melhorando nossa alimentação com verduras e hortaliças sem agrotóxicos”, conta.





“Essa parceria também oferece aos nossos idosos um assessoramento técnico, em que eles receberão orientações sobre a parte prática da sua produção de verduras ou hortaliças”, explica a secretária municipal de Assistência Social, Elissiane Uchôa. A secretária da Terceira Idade e representante do Sindicato dos Trabalhadores de Pedro II, Fátima Pereira, conta que a parceria também é muito importante para as instituições envolvidas. “O idoso nunca pode pensar que ele está improdutivo, que não serve mais para nada, porque isso é um mito. Na realidade, todo idoso poderá ser muito útil e ao mesmo tempo ter uma vida melhor, só depende dele”, finaliza a secretária.





























