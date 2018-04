Pedro II: Escolas estão sendo reformadas

A educação de Pedro II vem recebendo diversos incentivos na gestão do prefeito Alvimar Martins por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Foram reformadas as escolas municipais Cipriano Leite, no Bairro Saborá; Tucuns dos Donatos; Escola da localidade Felipe; Alfredo Monteiro, na comunidade Palmeira dos Soares; Manoel Cunha, na Serra dos Matões e Gonçalo Medeiros Uchôa, na Barra dos Medeiros. As quadras Monsenhor Lotário Webber, na Vila, e do Bairro Cristo Rei também receberam investimentos, como a construção do muro e calçada. As obras estão sendo realizadas com recursos próprios da Educação Municipal.

De acordo com o prefeito de Pedro II, Alvimar Martins, as obras fazem parte do esforço da gestão em garantir melhorias para a educação municipal. “Nossa intenção é proporcionar mais conforto e deixar o ambiente mais aconchegante e seguro para os alunos e educadores. Fazemos esses investimentos com recursos próprios da educação, pois sabemos que um ambiente confortável é fundamental para a aprendizagem. Não temos poupado esforços para garantir melhorias no nosso ensino”, diz.

A secretária municipal de Educação, Kelcylene Oliveira, comenta que tais mudanças são importantes para o dia-a-dia dos alunos e profissionais de educação. “Quando tudo fica pronto percebemos o quanto esse espaço escolar influi, ajuda e estimula o nosso trabalho e, consequentemente, o aprendizado dos alunos. Toda a equipe SEMED sente-se realizada e agradecida pelas reformas e está ansiosa com as próximas melhorias”, comenta.

















Fonte: SEMCOM

Fotos: SEMED

Eudes Martins