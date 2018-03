Pedro II conta agora com a qualidade e a credibilidade dos cursos SENAC

Foi inaugurado nesta terça-feira (27/02) às 17h30min, um Posto Avançado do SENAC em Pedro II, o evento aconteceu na sede do instituto Zarynha de Educação, local onde as aulas serão ministradas. As instalações de um Posto do SENAC em Pedro II se devem a uma parceria do Instituto Zarynha (IZE) e o próprio SENAC por intermédio de uma indicação do deputado estadual Wilson Brandão.

A solenidade de lançamento foi prestigiada pelos funcionários do Zarynha, pelo deputado Wilson Brandão, vice-prefeita de Pedro II, Betinha Brandão, vereador Samuel Silva, secretário municipal de Comunicação, Diego Martins, Regina Paulino (SENAC), Ana Jayra (IZE), empresários, educadores, comerciantes, profissionais da saúde, imprensa e a sociedade.

De acordo com a professora Ana Jayra, mantenedora do IZE, o SENAC em Pedro II estará ofertando aos pedrossegundenses e toda a macrorregião vários cursos profissionalizantes. “Eu tenho que saber qual é o meu lugar e para isso eu tenho que me qualificar e o Zarynha em parceria com o SENAC estão oportunizando aos pedrossegundenses e toda a macrorregião cursos profissionalizante, ou seja, qualificações diversas nas mais diversas áreas do mercado de trabalho”, disse Ana Jayra.



Regina Paulino, representante do SENAC na solenidade, destacou a qualidade dos cursos oferecidos pelo SENAC. “Os pedrossegundenses encontrarão aqui no Zarynha através dessa parceria com o SENAC, os mais diversos cursos profissionalizantes, ou seja, é uma oportunidade para a população se profissionalizar e se qualificar ainda mais”, afirmou.

Presente na solenidade, o deputado estadual Wilson Brandão reforçou a importância de se ter um Posto Avançado do SENAC em Pedro II. “Fazem mais de 05 anos que tento trazer para Pedro II os cursos do SENAC e de tanto conversar com o amigo Valdeci Cavalcante sobre a importância de se ter em Pedro II um Posto do SENAC e da grandeza e existência significante desses cursos para nós pedrossegundenses no que se refere à qualificação e profissionalização, graças a Deus o meu sonho que é também o sonho de muitos desse município, está se realizando”, disse o deputado.

De acordo com um comunicado postado na página do SENAC, as matrículas podem ser realizadas a partir do dia 06 de março em qualquer unidade do SENAC ou no IZE, com as mesmas condições de pagamentos oferecidas nas demais Unidades nos municípios. Outras informações pelo: 86 3271-2291 (Instituto Zarynha) ou 3228 9534 (SENAC).





















Eudes Martins