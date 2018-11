Os amigos Samuel Alves e Rafael Sena inauguram empreendimento em Pedro II

Na noite do último sábado (17/11) foi inaugurado em Pedro II, o mais novo espaço de contabilidade do município, AlveSena Contabilidade e Assessoria, o empreendimento é uma parceria dos profissionais, Rafael Sena e Samuel Alves. O evento foi prestigiado pela imprensa, empresários, amigos e familiares, que conferiram de perto a mais nova estrutura contábil que passa a ser oferecida para clientes de Pedro II e região.

De acordo com Samuel Alves, AlveSena Contabilidade e Assessoria é uma espaço que irá facilitar o atendimento aos clientes. “Dizer que estamos contentes com este empreendimento. Mesmo em momentos de crise, como esse que o nosso país vive, é possível criar oportunidades e avançar, é exatamente isso que estamos fazendo, no entanto, iremos facilitar e agilizar o atendimento para nossos clientes”, disse Samuel Alves.

Segundo o contador, Rafael Sena, o objetivo maior deste empreendimento é atender as expectativas dos clientes em Pedro II e região. “Vamos buscar sempre oferecer o melhor aos nossos parceiros, aos nossos clientes, para que eles tenham muito mais comodidade e facilidade na hora de resolver suas demandas”, explica Rafael.

O escritório Contábil AlveSena é uma empresa embasada nos princípios e valores e será referência em serviços contábeis em Pedro II, a mesma fica localizado na Avenida Coronel Cordeiro Nº 40, sala D, no Bairro Cristo Rei, funcionando de segunda a sexta-feira das 08h as 12h e das 14h as 18h e aos sábados das 08h ao meio dia.













Fotos: AlveSena

Eudes Martins