Ônibus do cantor Kabral fica atolado em barranco após forte chuva

O motorista do ônibus, que levava o cantor piauiense Rei da seresta do Brasil, Kabral e integrantes da banda, perdeu o controle do veículo numa estrada de chão e ficou atolado em um barranco. O fato aconteceu nesse sábado (17/11), no estado de Minas Gerais.

Conforme informações de um dos componentes da banda do Kabral, no momento do ocorrido chovia bastante e a estrada estava em péssimas condições de tráfego e o automóvel veio a deslizar e sair da estrada.

O ônibus com os músicos seguia da cidade de Palmópolis no estado de Minas Gerais para Vitória da Conquista na Bahia. A assessoria informou que para ser retirado do local, o veículo precisou ser puxado por um guincho e de acordo ainda com a assessoria, todos os integrantes da banda estão bem.

Em um vídeo feito durante a forte chuva e na oportunidade mostrava as péssimas condições da estrada, um dos músicos disse: "Só Deus na causa". Apesar do grande susto, por Deus e por sorte, ninguém saiu ferido.













Fonte: ASCOM

Eudes Martins