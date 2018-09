O time da Ponte Nova celebra seus 40 anos de fundação

Com uma linda festa o time da Ponte Nova de Pedro II celebrou os seus 40 anos de fundação e de muitas conquistas no futebol pedrossegundense, o evento aconteceu na noite deste sábado (01/09). A diretoria recepcionou os atuais jogadores, os ex-atletas, ex-dirigentes e torcedores, na Arena Pirapora que fica localizada no Bairro Saborá.

O momento foi de muitas homenagens a todos que já colaboraram, como por exemplo, ao saudoso “Pelé” e aos que ainda continuam colaborando com a equipe, como é o caso do senhor “Dinato” e do jovem Luis Carlos, o que reforça o compromisso da Ponte Nova de sempre buscar inovação e pioneirismo dentro e fora das quatro linhas.

A festa contou com a exposição histórica da Associação Atlética Ponte Nova, discurso das autoridades, parabéns com o corte do bolo, coquetel e jogos entre as categorias Master, Livre e Sub 21, foi um momento para se comemorar também o encontro entre as várias gerações, que fizeram e que ainda fazem história pelo time da Ponte Nova.

Ane Dayse, atual presidente do time falou da importância de se comemorar os 40 anos da Ponte Nova. “Hoje estamos aqui celebrando os 40 anos da nossa história, onde relembramos momentos memoráveis da nossa equipe e isso é importante para mostrar ao atual elenco a importância de se jogar aqui, pois somos uma família, a Ponte Nova não é formada apenas pelos dirigentes, atletas ou pela comissão técnica, mas também por todos os moradores, pelas famílias do Bairro Saborá que contribuem diretamente com o nosso time e isso nos fortalece e vamos fazer uma Ponte Nova cada vez melhor”, declarou Ane Dayse.

















Fotos: Mazinho Almeida

Eudes Martins