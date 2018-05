O Real Vila é campeão da Primeira Copa Batom de Pedro II

Aconteceu na manhã de domingo (27) na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil), a grande final da primeira edição da Copa Batom de Futebol Society de Pedro II. A competição envolveu 10 equipes, sendo 09 (nove) do município de Pedro II e 01 (uma) do município da Lagoa de São Francisco. A final da competição aconteceu entre os times do Real Vila e União do Olho D’água, toda a competição feminina foi bastante prestigiada.

Na ocasião, o time do Real Vila foi o grande campeão, vencendo a equipe do União do Olho D’água pelo placar de 5 a 2. O Real Vila levou para casa além do troféu, mais R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro, o time do União, levou o troféu de vice-campeão e ainda faturou R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro. A artilheira da competição, a goleira que menos sofreu gol e a melhor jogadora da final, ganharam medalhas, ainda houve premiação para as três jogadoras revelações do campeonato, (meia, goleira e zagueira).

A festa do título foi bastante comemorada pelas atletas, dirigentes, familiares e torcida do Real Vila. Considerado o melhor time do campeonato, o Real colecionou amplas goleadas e teve a campanha mais regular da competição.

O prefeito Alvimar Martins falou da realização da competição e destacou que no próximo ano o evento reunirá mais times. “Este é um evento que entra para o calendário esportivo do município, nossas atletas merecem. Pra gestão era um desafio a realização da Copa Batom, mas hoje é uma realidade e temos aqui o Real Vila como primeiro campeão da Copa Batom de Pedro II e isso estimulará outras equipes a participarem no próximo ano”, frisou.

O secretário municipal de Desporto, Leandro Carvalho, falou que a Copa Batom é a realização de um sonho. “Desde quando foi me dada a missão de ser secretário de Desporto em Pedro II, que eu sempre comentava com a equipe da secretaria, a possibilidade da realização de um campeonato para as mulheres e então surgiu a idéia de realizar a Copa Batom e, hoje é um sonho concretizado”, comentou o secretário.

Ao longo da competição a organização contou ainda com o apoio da secretaria municipal de Saúde, com toda assistência necessária durante os jogos. A Copa Batom foi uma realização da Prefeitura de Pedro II através da secretaria de Desporto por intermédio de uma emenda parlamentar do deputado estadual, Wilson Brandão (PP).

















Fotos: Eudes Martins