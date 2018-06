O agito da segunda noite do FIP2 ficou por conta de Vanessa da Mata

Um grande público prestigiou na sexta-feira (01º), a segunda noite da décima quinta edição do Festival de Inverno de Pedro II. A platéia assistiu no palco Opala, um Tributo a Frank Sinatra, além das apresentações da cantora Vanessa da Mata; RC na veia e Fauzi Beydoun (vocalista da banda Tribo de Jah) e banda Soul Vibe.

A noite foi de fato uma mistura de ritmos, com muito jazz, blues, pop, MPB, rock e reggae. O público novamente marcou presença, lotou a Praça Manoel Nogueira Lima (Bonelle) e se embalou até a madrugada. Milhares de pessoas estiveram prestigiando mais uma noite de grandes atrações.

Logo após a artista Vanessa da Mata, quem subiu ao palco Opala foi a banda RC na Veia, que trouxe grandes sucessos do Rei Roberto Carlos, com novos arranjos e uma pegada roqueira que agradou a plateia. Já era 2h da madrugada quando o cantor Fauzi Beydoun e banda Soul Vibe iniciou sua apresentação, com sucessos da banda Tribo de Jah, mostrando o ritmo do Reggae Blues.

O Festival de Inverno de Pedro II é uma realização do Governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, Prefeitura de Pedro II e SEBRAE, com patrocínio da Caixa Econômica Federal.





















Fotos: Eudes Martins

Eudes Martins